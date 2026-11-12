Aberdeen promeut un responsable pour la clientèle wholesale française

La société de gestion écossaise Aberdeen Investments a promu Kevin Slomkowski au poste de responsable du développement de la clientèle wholesale en France.

L’intéressé occupait depuis avril 2019 les fonctions de directeur du développement de l’activité en charge des institutions financières et des assureurs en France et à Monaco. Il a rejoint Aberdeen en 2016 en tant que directeur associé du développement de l’activité sur ces deux marchés.

Kevin Slomkowski a par ailleurs travaillé quatre ans chez CPR Asset Management où il accompagnait la clientèle wholesale.

L'Agefi