Abercrombie revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de l'habillement

Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont bondi d'environ 22 % mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, après que le distributeur de vêtements a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses marques Hollister et Abercrombie à l'approche de la période des fêtes.

Alors que les détaillants ont publié des perspectives mitigées dans un contexte où les consommateurs continuent de dépenser de manière sélective, Abercrombie a déclaré rester bien positionné pour la période des fêtes, grâce à des promotions et à une gestion rigoureuse de ses stocks.