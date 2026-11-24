Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont bondi d'environ 22 % mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, après que le distributeur de vêtements a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses marques Hollister et Abercrombie à l'approche de la période des fêtes.
Alors que les détaillants ont publié des perspectives mitigées dans un contexte où les consommateurs continuent de dépenser de manière sélective, Abercrombie a déclaré rester bien positionné pour la période des fêtes, grâce à des promotions et à une gestion rigoureuse de ses stocks.
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Le chiffre d’affaires net de la marque Hollister a progressé de 11 % au troisième trimestre, tandis qu’Abercrombie a enregistré une hausse de 12 %
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“Les frais de transport ont pesé sur la marge brute au troisième trimestre et continuent de constituer un frein pour nous au quatrième trimestre”, a déclaré Robert Ball, directeur financier. “Mais nous prévoyons tout de même une progression de nos marges brutes d’une année sur l’autre pour ces deux trimestres.”
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La société a bénéficié de remboursements de droits de douane d’un montant total de 120 millions de dollars au cours des deuxième et troisième trimestres
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“Les droits de douane constituent désormais un facteur favorable pour nous et nous aident”, a déclaré Robert Ball
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Les résultats réels ont dépassé les attentes, ont indiqué les analystes de Raymond James. “Nous sommes encouragés par le fait que la baisse des remises ait permis d'améliorer les marges et que la dynamique en vue des fêtes de fin d'année semble solide”
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Ces bons résultats font écho aux performances encourageantes d’autres détaillants tels que Dick’s Sporting Goods DKS.N , Kohl’s KSS.N et Dollar Tree DLTR.O , dont les actions ont bondi de 10 % à 15 % mardi
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Abercrombie prévoit une croissance de 6 % de son chiffre d’affaires annuel, contre un objectif précédent de 5 %
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La société table sur un bénéfice par action annuel compris entre 13,70 et 13,90 dollars, contre une fourchette de 13,10 à 13,60 dollars prévue précédemment
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