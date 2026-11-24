Abercrombie relève encore ses prévisions et confirme son regain de forme

Abercrombie & Fitch a annoncé mardi avoir relevé ses objectifs annuels pour la seconde fois en moins de trois mois, un optimisme qui confirme le retour en grâce de la marque de vêtements américaine, très populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes.

L'enseigne de prêt-à-porter indique avoir généré un niveau de ventes record sur son troisième trimestre fiscal, clos à la fin octobre, avec un chiffre d'affaires qui s'est accru de 11% à 1,4 milliard de dollars, dont une augmentation de 6% à périmètre comparable.

Il s'agit de son 16ème trimestre consécutif de croissance.

Sur ce trimestre stratégique, qui inclut la période importante de la rentrée des classes, l'activité a progressé de 11% dans la région Amériques, de 12% dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et de 24% en Asie-Pacifique.

Ses résultats dépassent également les attentes. Le bénéfice opérationnel ressort à 223 millions de dollars en tenant compte de l'effet du remboursement des droits de douane de l'administration américaine, contre 155 millions un an plus tôt.

La dynamique positive se poursuit

A la faveur d'une meilleure gestion des stocks et d'un moindre recours aux promotions, la marge d'exploitation s'est améliorée pour atteindre 15,5% à comparer avec 12% à la fin octobre 2025.

Le bénéfice par action (BPA) ressort, lui, à 3,82 dollars, bien au-dessus du consensus qui anticipait 3,15 dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé dans l'Ohio dit désormais tabler sur une croissance de ses ventes annuelles de l'ordre de 6%, et non plus d'environ 5% comme jusqu'ici.

Le BPA est pour sa part vu entre 13,70 et 13,90 dollars, et non plus simplement entre 13,10 et 13,60 dollars.

Le titre Abercrombie, qui a gagné plus de 11,5% cette année contre un gain de 5,7% pour le S&P 500, était attendu en hausse de plus de 10% mardi matin à l'ouverture dans le sillage de cette publication.