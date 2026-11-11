Abercrombie recule, potentiel limité selon UBS

L'action Abercrombie & Fitch perd du terrain mercredi à la Bourse de New York dans le sillage d'une note d'UBS dans laquelle la banque suisse dit voir un potentiel "limité" sur la valeur à un peu moins de deux semaines de la parution des résultats trimestriels.

Une demi-heure environ après l'ouverture, le titre du groupe de prêt-à-porter cède 0,8% à 152.8 dollars alors que l'indice S&P 500 progresse au même moment de 0,8%.

UBS, à l'achat sur le dossier, indique avoir porté sa cible de 185 à 200 dollars, ce qui représente un potentiel haussier d'environ 30% par rapport au cours de clôture de mardi soir.

Dans leur note, les analystes expliquent anticiper, en amont de la publication du 24 novembre, un dépassement au niveau du bénéfice par action (BPA) sous l'effet de ventes supérieures aux attentes.

L'établissement helvétique s'attend par ailleurs à ce que le distributeur relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Selon les données collectées par ses équipes (UBS Evidence Lab), le trafic web et l'intérêt de recherche entourant l'entreprise restent en nette progression pour la marque Abercrombie comme pour Hollister, avec une dynamique qui tend à s'accélérer à l'international (Royaume-Uni, Allemagne).

Un scénario haussier déjà bien intégré

Si UBS table sur des chiffres solides, les analystes expliquent cependant voir un potentiel limité sur le titre, estimant que le moindre élément inférieur aux attentes pourrait entraîner une sanction boursière disproportionnée.

De leur point de vue, la barre des attentes est désormais devenue si haute qu'une bonne nouvelle ne suffira probablement pas à faire bondir le titre le jour des résultats.

L'action a en effet progressé de 29% sur les trois derniers mois et de 22 % depuis le début de l'année, surperformant largement le S&P, en hausse de 10% sur la même période.

D'après UBS, le marché anticipe déjà très largement le scénario d'une publication solide et d'une révision à la hausse des objectifs annuels.