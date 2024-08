Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abercrombie: prévisions relevées après un trimestre 'record' information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a relevé mercredi sa prévision de croissance pour l'exercice en cours après avoir fait état d'un niveau de ventes 'record' sur le trimestre écoulé.



Le groupe américain de prêt-à-porter - très populaire chez les adolescents et les jeunes adultes - indique désormais tabler sur un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 13% sur son exercice 2024/2025, contre un précédent objectif situé 'autour de 10%'.



Sur son deuxième trimestre, clos début août, l'entreprise a enregistré des ventes de 1,1 milliards de dollars, en augmentation de 21%, dont une progression de 18% à données comparables.



La marque Abercrombie a signé une croissance de 26%, tandis que Hollister a vu la sienne accélérer à 17%. En termes géographiques, la zone Amériques ressort en tête (+23%) devant la région EMEA (+16%).



Le bénéfice opérationnel ressort à 176 millions de dollars, contre 90 millions de dollars un an plus tôt.



Le bénéfice net par action (BNPA) s'établit) quant à lui à 2,50 dollars, plus que doublé d'une année sur l'autre (1,10 dollar un an auparavant).



Dans son communiqué, Abercrombie indique avoir également relevé son objectif de marge opérationnelle annuelle, porté à 14%-15% contre autour de 14% précédemment, mais évoque malgré tout un 'environnement de plus en plus incertain'.



Suite à ces commentaires, l'action accusait un repli de 10% mercredi matin en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées ABERCROMBIE FT RG-A 166,78 USD NYSE 0,00%