Abercrombie : meilleur bénéfice opérationnel depuis 2008

(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a fait état mercredi de son meilleur bénéfice opérationnel trimestriel depuis 2008 et indiqué que ses résultats étaient désormais au-dessus des niveaux précédant l'épidémie de Covid. La chaîne de vêtements pour jeunes a dévoilé ce matin un bénéfice d'exploitation de 57 millions de dollars en données publiées au titre de son premier trimestre fiscal, clos début mai. Le groupe, qui ne gère plus que 730 magasins contre plus d'un millier il y a 10 ans, avait accusé une perte de 209 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent. Son bénéfice net sur le trimestre écoulé ressort à 0,64 dollar par action, contre une perte de 3,90 dollars il y a un an. Son chiffre d'affaires a bondi de 61% à 781 millions de dollars, notamment grâce au dynamisme de la marque Hollister, et dépasse de 6% les niveaux du premier trimestre 2019, soit bien avant la pandémie.

