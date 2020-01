ABERCROMBIE & FITCH: ventes record pour la semaine du Black Friday

(AOF) - Abercrombie & Fitch a annoncé ce jeudi avoir réalisé des ventes record pour la semaine du Black Friday (du 21 novembre au 2 décembre), sans toutefois donner de chiffres. L'habilleur réaffirme ses prévisions pour le quatrième trimestre 2019 avec une croissance des ventes à périmètre comparable de 0 à 2% (contre 3% en 2018) et le taux de marge brute est attendu en baisse de 150 points de base par rapport au taux 2018 de 59,1%. Le groupe justifie ces prévisions par l'effet négatif des taux de change, ainsi que par les anticipations d'un relèvement des tarifs chinois.

Fran Horowitz, le directeur général d'Abercrombie & Fitch a déclaré: "Nous sommes heureux de réaffirmer nos prévisions pour le quatrième trimestre. Nous avons enregistré des ventes record pour la semaine du Black Friday, qui inclut le jeudi précédant Thanksgiving jusqu'au Cyber Monday, avec Hollister établissant un nouveau record, et l'élan d'Abercrombie qui se poursuit, publiant son meilleur chiffre d'affaires en plus de cinq ans. Pour le trimestre, nous nous attendons à ce qu'Abercrombie fasse mieux que Hollister et que les Etats-Unis sur-performent l'international."