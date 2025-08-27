Abercrombie & Fitch revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles, les consommateurs aisés continuant à dépenser

Abercrombie & Fitch ANF.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles mercredi, pariant sur une forte demande pour sa marque de robes et de jeans Hollister, les consommateurs accordant la priorité aux vêtements à la mode sans se laisser décourager par les hausses de prix.

La société, dont les jeans se vendent en moyenne 100 dollars, a réussi à stimuler la croissance de ses marques éponyme et Hollister en ciblant les femmes aisées, qui constituent la majorité de la clientèle de la société.

Jusqu'à présent, les clientes aisées aux États-Unis se sont montrées disposées à supporter les hausses de prix, comme l'indique la résistance des dépenses sur pour des produits aspirationnels tels que les sandales Birkenstock

BIRK.N et les poussettes Bugaboo.

Cependant, Abercrombie s'attend à devoir faire face à une certaine douleur au niveau des marges en raison des politiques commerciales du président américain Donald Trump, à l 'instar d'autres détaillants tels que Ralph Lauren RL.N et le propriétaire de sacs à main Coach Tapestry TPR.N .

Les coûts liés aux tarifs douaniers s'élèveront à environ 90 millions de dollars après atténuation, en tenant compte du niveau actuel des prélèvements, a-t-elle averti mercredi. Ce chiffre est supérieur aux 50 millions de dollars qu'elle avait prévus en mai.

La plupart des principaux pays d'approvisionnement d'Abercrombie & Fitch sont le Viêt Nam, l'Indonésie et le Cambodge, qui sont soumis à des droits de douane de l'ordre de 10 à 20 %, tandis que l'Inde est confrontée à des droits de douane potentiels de l'ordre de 50 %.

Lasociété s'attend maintenant à ce que les ventes nettes pour l'exercice 2025 augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 6 %.

Le bénéfice net par action pour l'exercice 2025 devrait se situer dans une fourchette de 10 à 10,50 dollars, contre une prévision antérieure de 9,50 à 10,50 dollars.

Le distributeur de vêtements a réalisé un chiffre d'affaires net de 1,21 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 août, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté de 2,32 $ par action a battu les estimations de 2,30 $ par action.

Les actions de la société ont baissé de 3 % dans les échanges volatils de pré-marché.