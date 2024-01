Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abercrombie & Fitch: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Revendiquant des ventes meilleures que prévu pour les fêtes de fin d'année, Abercrombie & Fitch annonce relever ses objectifs pour son dernier trimestre comptable, ainsi que pour l'ensemble de son exercice 2023.



La maison de vêtements anticipe désormais une croissance de ses ventes dans le haut de la plage des 10-20% et une marge opérationnelle de l'ordre de 15% pour le trimestre, soit une croissance de 14-15% et une marge d'environ 11% pour l'exercice.



'Nous pensons que nos attentes accrues pour l'ensemble de l'exercice 2023 nous permettront d'être en avance sur l'échéancier de nos objectifs financiers du plan Always Forward 2025', estime la CEO Fran Horowitz.





