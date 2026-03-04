Abercrombie & Fitch prévoit des ventes annuelles en demi-teinte dans un contexte d'incertitude tarifaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et d'éléments de contexte)

Ledistributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N a prévu mercredi une croissance modérée de ses ventes pour l'année et a déclaré qu'il incluait dans ses comptes l'impact estimé de 15 % des droits de douane américains.

Les actions de la société ont chuté d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

Le président américain Donald Trump a déclaré à la fin du mois de février qu'il augmenterait les droits de douane temporaires de 10 % à 15 %, le niveau maximum autorisé par la loi, après la décision de la Cour suprême d'annuler les droits de douane étendus imposés par Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act) (IEEPA).

Jusqu'à présent, les détaillants ont tenu compte de l'incertitude entourant les droits de douane de différentes manières - le fabricant suisse de baskets On Holding et Best Buy ont exclu l'impact des droits de douane dans leurs prévisions annuelles, citant un environnement volatile, tout en reconnaissant un taux inférieur à celui de l'année dernière.

Abercrombie, en revanche, a déclaré que ses perspectives annuelles incluaient l'impact d'un droit de douane de 15 % sur tous les biens importés aux États-Unis, sur la base d'une annonce faite par l'administration présidentielle américaine le 21 février.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré sur , plus tôt dans la journée de mercredi, que le nouveau tarif douanier mondial temporaire de 15 % devrait entrer en vigueur dans le courant de la semaine. Ce taux resterait bien inférieur aux droits supplémentaires de 20 % imposés l'année dernière à des pays tels que le Viêt Nam et l'Indonésie, qui sont des centres d'approvisionnement clés pour des entreprises comme Abercrombie et On.

Selon les données compilées par LSEG, Abercrombie s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 augmente de 3 % à 5 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 4,2 %.

Il s'attend à ce que le bénéfice net annuel par action se situe entre 10,20 et 11 dollars, le point médian étant supérieur aux attentes des analystes, qui sont de 10,36 dollars.

Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'un impact tarifaire en pourcentage des ventes nettes d'environ 70 points de base pour l'ensemble de l'année , a déclaré la société, ajoutant qu'elles n'incluent pas les remboursements ou recouvrements potentiels des droits de douane annulés.

Au début de l'année, la société avait prévenu de la pression exercée sur les ventes et d'un impact tarifaire de 170 points de base pour 2025.