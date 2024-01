Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abercrombie & Fitch: en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le titre Abercrombie & Fitch progresse de plus de 5% à New York alors que Jefferies a réitéré ce matin sa recommandation 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours relevé de 85 à 120 dollars, au lendemain d'un relèvement par la maison de vêtements de ses objectifs pour son quatrième trimestre et son exercice.



Le broker rappelle que les ventes de la période des fêtes se sont montrées vigoureuses, stimulées par de solides gains dans l'activité femmes à la fois chez Hollister et A&F, tandis que les ventes de l'activité hommes ont également augmenté chez A&F.



'L'entreprise a encore beaucoup de marge pour une expansion de ses ventes, en particulier dans la mesure où nous attendons un tournant pour l'activité homme de Hollister', ajoute Jefferies, qui se dit en outre optimiste pour une mise à jour du plan Always Forward.





