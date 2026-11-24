Abercrombie & Fitch en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

** Le cours de l'action du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N bondit de 27,01 % pour atteindre 178,38 dollars, son plus haut niveau depuis juillet 2024

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel de 5 % à 6 %; elle table désormais sur un BPA annuel compris entre 13,70 $ et 13,90 $, contre une fourchette précédente de 13,10 $ à 13,60 $

** « Alors que ses concurrents tablaient sur un mois d’octobre plus morose dans le secteur de l’habillement en raison d’une météo exceptionnellement douce et de difficultés rencontrées par les consommateurs, ANF a annoncé des ventes au troisième trimestre supérieures aux attentes tant pour Abercrombie que pour Hollister, avec des résultats comparatifs positifs dans toutes les zones géographiques » – analyste chez Telsey Advisory Group

** ANF a également dépassé les prévisions de chiffre d’affaires net au troisième trimestre , avec 1,44 milliard de dollars contre une estimation de 1,37 milliard – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ( BPA) du troisième trimestre s'élève à 3,82 $ , dépassant les estimations de 3,10 $

** La marge d’exploitation trimestrielle s’est établie à 15,5 %, contre 12 % l’année dernière, grâce à un effet favorable de 150 points de base lié aux remboursements de droits de douane

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 12 % depuis le début de l'année