** Le cours de l'action du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N bondit de 27,01 % pour atteindre 178,38 dollars, son plus haut niveau depuis juillet 2024
** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel de 5 % à 6 %; elle table désormais sur un BPA annuel compris entre 13,70 $ et 13,90 $, contre une fourchette précédente de 13,10 $ à 13,60 $
** « Alors que ses concurrents tablaient sur un mois d’octobre plus morose dans le secteur de l’habillement en raison d’une météo exceptionnellement douce et de difficultés rencontrées par les consommateurs, ANF a annoncé des ventes au troisième trimestre supérieures aux attentes tant pour Abercrombie que pour Hollister, avec des résultats comparatifs positifs dans toutes les zones géographiques » – analyste chez Telsey Advisory Group
** ANF a également dépassé les prévisions de chiffre d’affaires net au troisième trimestre , avec 1,44 milliard de dollars contre une estimation de 1,37 milliard – données compilées par LSEG
** Le bénéfice par action ( BPA) du troisième trimestre s'élève à 3,82 $ , dépassant les estimations de 3,10 $
** La marge d’exploitation trimestrielle s’est établie à 15,5 %, contre 12 % l’année dernière, grâce à un effet favorable de 150 points de base lié aux remboursements de droits de douane
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 12 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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