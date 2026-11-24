Abercrombie & Fitch en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

** L'action du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N affiche une hausse de 10 % à 154,50 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuels, misant sur une forte demande pour ses marques éponymes telles qu’Abercrombie et Hollister à l’approche des fêtes de fin d’année

** La société table sur un BPA annuel compris entre 13,70 $ et 13,90 $, contre des prévisions antérieures de 13,10 $ à 13,60 $

** « La solide performance de la marge brute, associée à l’effet de levier sur les charges d’exploitation, a permis à la marge d’exploitation et au bénéfice par action dilué de dépasser nos prévisions » – Fran Horowitz, directeur général

** La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel de 6 %, contre un objectif précédent de 5 %

** Chiffre d’affaires net du troisième trimestre de 1,44 milliard de dollars, contre une estimation de 1,37 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre de 3,82 dollars, contre une estimation de 3,10 dollars

** La marge d'exploitation du trimestre s'est établie à 15,5 %, contre 12 % l'année dernière, grâce à un effet positif de 150 points de base lié aux remboursements de droits de douane

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année