** L'action du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N affiche une hausse de 10 % à 154,50 dollars en pré-ouverture
** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuels, misant sur une forte demande pour ses marques éponymes telles qu’Abercrombie et Hollister à l’approche des fêtes de fin d’année
** La société table sur un BPA annuel compris entre 13,70 $ et 13,90 $, contre des prévisions antérieures de 13,10 $ à 13,60 $
** « La solide performance de la marge brute, associée à l’effet de levier sur les charges d’exploitation, a permis à la marge d’exploitation et au bénéfice par action dilué de dépasser nos prévisions » – Fran Horowitz, directeur général
** La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel de 6 %, contre un objectif précédent de 5 %
** Chiffre d’affaires net du troisième trimestre de 1,44 milliard de dollars, contre une estimation de 1,37 milliard de dollars – données compilées par LSEG
** Bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre de 3,82 dollars, contre une estimation de 3,10 dollars
** La marge d'exploitation du trimestre s'est établie à 15,5 %, contre 12 % l'année dernière, grâce à un effet positif de 150 points de base lié aux remboursements de droits de douane
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer