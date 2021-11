Abercrombie & Fitch : bénéfice de 73 M$ au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 octobre 2021. Les ventes nettes sont de 905 millions de dollars, en hausse de 10% par rapport à l'année dernière et de 5% par rapport aux ventes nettes du troisième trimestre pré-COVID 2019.

Le taux de marge brute est de 63,7%, en baisse d'environ 30 points de base par rapport à l'année dernière et en hausse d'environ 360 points de base par rapport à 2019.

Le bénéfice d'exploitation s'inscrit à 73 millions de dollars et de 79 millions de dollars sur une base déclarée et ajustée non-GAAP, respectivement, par rapport à un bénéfice d'exploitation respectivement de 59 millions de dollars et 65 millions de dollars l'année dernière.

Le résultat net par action diluée ressort à 0,77 $ et 0,86 $ sur une base déclarée et ajustée non conforme aux PCGR, par rapport à un résultat net par action diluée respectivement de 0,66 $ et 0,76 $ l'année dernière.