Abercrombie et Birkenstock signalent des dépenses prudentes pour les fêtes de fin d'année, ce qui pèse sur les actions des détaillants

Les détaillants de vêtements et de chaussures, d'Abercrombie & Fitch ANF.N à Birkenstock

BIRK.N , ont prévu des ventes trimestrielles modérées lundi, signalant des dépenses discrétionnaires prudentes pendant la période critique des fêtes de fin d'année.

Les actions d'Abercrombie ont chuté de 18 % dans les premiers échanges après que la société a également revu à la baisse ses perspectives de ventes annuelles. Ses pairs, American Eagle et Urban Outfitters, ont chuté d'environ 10 % chacun. Birkenstock a chuté d'environ 3 %.

La saison des achats de Noël est arrivée dans un contexte de budgets plus serrés, d'un taux de chômage proche de son plus haut niveau depuis quatre ans, d'une confiance des consommateurs américains au plus bas depuis sept mois et d'étiquettes de prix incitant les acheteurs à faire attention à chaque dollar.

L'inflation et les effets économiques persistants des politiques commerciales du président Trump ont incité les acheteurs à la prudence, limitant ainsi la croissance des ventes pendant les fêtes.

Les données d'Adobe Analytics de la semaine dernière ont montré que les dépenses de vacances en ligne aux États-Unis ont ralenti au cours de la saison 2025, malgré des ventes en ligne record alimentées par des consommateurs à revenu élevé et des bonnes affaires et des options de paiement flexibles sur les articles à prix élevé, y compris l'électronique et l'électroménager.

Abercrombie s'attend désormais à une croissance annuelle des ventes d'au moins 6 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 6 à 7 %. Il s'attend à ce que les ventes nettes du quatrième trimestre, qui se terminera en février, augmentent d'environ 5 %, alors que Wall Street prévoit une croissance de 5,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Birkenstock a prévu un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros (470,06 millions de dollars) pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2025. Ce chiffre est inférieur aux attentes de 403,3 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Les activités commerciales de la société ont été entravées par les droits de douane américains sur l'UE, qui nuisent aux consommateurs qui doivent faire face à des prix plus élevés sur les produits importés.

Les actions d'autres détaillants de vêtements Gap GAP.N et Under Armour UAA.N ont chuté d'environ 4 %, et VF Corp VFC.N a baissé de 3 %.

Lululemon LULU.O , cependant, a déclaré qu'il s'attend à ce que les ventes et les bénéfices du trimestre des fêtes de fin d'année se situent dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures, ce qui indique un rebond pour le fabricant canadien de vêtements d'athlétisme.

(1 dollar = 0,8556 euro)