Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abercrombie: bénéfice supérieur aux attentes au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a publié mercredi un bénéfice de 4ème trimestre supérieur aux attentes grâce à une croissance plus forte que prévu de ses ventes sur la période.



La marque américaine, très populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes, a dégagé sur les trois mois clos fin janvier un bénéfice opérationnel de 223 millions d'euros, contre 87 millions un an plus tôt.



Son bénéfice net par action s'élève à 2,97 dollars, alors que les analystes n'attendaient que 2,83 dollars.



Les ventes trimestrielles ont augmenté de 21% à 1,5 milliard d'euros, dépassant à la fois le consensus et les objectifs que s'était donné le groupe basé dans l'Ohio.



'Après plusieurs années de transformation de nos marques, de nos équipes et de notre modèle opérationnel, l'exercice fiscal 2023 a été déterminant pour notre entreprise', a déclaré Fran Horowitz, sa directrice générale.



La société, qui détient aussi la marque Hollister, a confirmé qu'elle comptait atteindre sur le long terme un chiffre d'affaires annuel de cinq milliards de dollars.



Dans l'immédiat, Abercrombie dit prévoir sur son nouvel exercice fiscal des ventes en hausse de 4% à 6% par rapport aux 4,3 milliards de dollars générés l'an dernier.



En cotations avant-Bourse, le titre perdait plus de de 2%, mais ses gains depuis le début de l'année avoisinent quasiment 60%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.