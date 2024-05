Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abercrombie: 1er trimestre 'record', perspectives relevées information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Abercrombie a annoncé mercredi avoir revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l'exercice en cours après avoir atteint un niveau de ventes 'record' au cours de son premier trimestre.



Le groupe d'habillement américain, qui détient les marques Abercrombie, Hollister et Gilly Hicks, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars tout juste au titre de son trimestre clos fin mai, soit une hausse de 22% sur un an.



Exprimées en données comparables, ses ventes se sont accrues de 21% d'une année sur l'autre.



Le distributeur dit avoir dégagé un bénéfice opérationnel de 130 millions de dollars sur le trimestre, contre 34 millions de dollars, un an auparavant.



Après ce premier trimestre jugé 'excellent', le groupe basé dans l'Ohio dit désormais tabler sur une croissance de ses ventes nettes d'environ 10% sur l'exercice 2024/2025, contre 4% à 6% précédemment.



La marge opérationnelle est, elle, attendue autour de 14%, et à 12%, sachant qu'elle est ressortie à 12,7% sur le trimestre écoulé.



Suite à ces annonces, le titre était attendu en hausse de presque 4% mercredi à l'ouverture de la Bourse de New York.





Valeurs associées ABERCROMBIE FT RG-A 152.42 USD NYSE 0.00%