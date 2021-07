Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abercombie : nomination d'un CDTO Cercle Finance • 19/07/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Abercombie & Fitch annonce la nomination de Samir Desai comme chief digital and technology officer (CDTO), fonction nouvellement créée. Placé sous l'autorité directe de la chief executive officer (CEO) Fran Horowitz, il intégrera le comité directeur exécutif. Samir Desai sera ainsi chargé de la stratégie de transformation numérique en cours. Avant de rejoindre la chaine de vêtements pour jeunes, il occupait le poste de chief technology officer d'Equinox, une entreprise de fitness de luxe.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.