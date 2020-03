Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abercombie : emprunt à titre de précaution Cercle Finance • 26/03/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Dans un point sur l'épidémie de Covid-19, Abercombie & Fitch annonce avoir commencé, à titre de précaution, un processus pour emprunter 210 millions de dollars sur une facilité de crédit rechargeable, de façon à améliorer sa position de trésorerie. La chaine de vêtements pour jeunes ajoute qu'elle continuera de maintenir temporairement fermés ses magasins en dehors de la zone Asie Pacifique, jusqu'à nouvel ordre, et qu'elle ne reprendra pas ses rachats d'actions dans un avenir prévisible.

