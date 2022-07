Abeo versera un dividende de 0,40 euro à ses actionnaires le 26 juillet

(AOF) - Le 19 juillet 2022, l'assemblée générale mixte (AGM) des actionnaires d'Abeo a approuvé le détachement d'un dividende de 0,40 euro par action à ses actionnaires au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022. C'est la première fois depuis 3 ans qu'ils en recevront un, le dernier versement (0,32 euro par action) ayant eu lieu en 2019 avant la crise du Covid-19. L'AGM a aussi approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice et entériné le renouvellement des mandats d'administrateurs de Manuella Borella et du Crédit Mutuel Equity SCR pour une durée de 3 ans.

Cette dernière prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Le conseil d'administration est actuellement composé de la manière suivante : Olivier Estèves, président-directeur général; Manuela Borella, administratrice indépendante ; Marine Charles, administratrice indépendante ; Jean Ferrier, directeur général adjoint (salarié) ; Emmanuelle Gervais, représentante Bpifrance ; Jacques Janssen, fondateur Janssen Fritsen ; Agnès Tixier, représentante Crédit Mutuel Equity SCR ; Marc-Olivier Strauss-Kahn, administrateur indépendant ; Cédric Weinberg, représentant du fonds Nobel.

