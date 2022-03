Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abeo: très faible exposition à la Russie et l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Abeo indique ne pas être significativement exposé à la Russie ou l'Ukraine, qui représentent environ 1% de son chiffre d'affaires consolidé, et ne connaitre aucune rupture de ses approvisionnements sur ses sites industriels qui remette en cause leur capacité à produire.



L'équipementier de sports et loisirs a déjà assuré une bonne partie de ses approvisionnements moyen terme, notamment en ayant renforcé, avant crise, ses stocks de bois d'origine russe et ne connaît pas de nouvelles tensions qui n'aient pas déjà été anticipées.



Le type de bois concerné, qui représente moins de 5% des achats de matières premières d'Abeo, est la seule matière principalement approvisionnée en Russie. Il reste confiant quant à sa capacité à développer d'autres sources d'approvisionnement dans les mois qui viennent.





Valeurs associées ABEO Euronext Paris +3.81%