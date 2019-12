ABEO : publication semestrielle sanctionnée

Sur la première partie de l'exercice, Abeo a réalisé un résultat net part du groupe de 0,4 million d'euros en baisse de 90,8% et un résultat opérationnel courant de 4,8 millions d'euros, en retrait de 35,8%. A contre courant, l'Ebitda courant a, lui, augmenté 17,6% à 11,7 millions d'euros, ce qui représente une marge de 9,6% en amélioration de 0,6 point.

Il poursuit ses actions d'amélioration de la performance qui visent à redresser la marge d'Ebitda courant au second semestre 2019/20.

En revanche Abeo anticipe toujours, hors nouvelle croissance externe, un chiffre d'affaires compris entre 250 et 260 millions d'euro sur l'exercice, soit 14,6% de croissance annuelle moyenne depuis 4 ans.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.