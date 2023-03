Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Abeo: partenariat de Gymnova pour Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 13:42

(CercleFinance.com) - L'action Abeo s'adjuge 6% après l'annonce mercredi soir, par le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs, d'un partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Gymnova, la marque du groupe et fournisseur officiel des épreuves de gymnastique (artistique, rythmique et trampoline), devient ainsi Supporteur Officiel du plus grand événement sportif mondial, dans la catégorie des équipements de gymnastique.



'Fort d'une longue expérience acquise aux travers des plus grandes compétitions sportives internationales en tant qu'équipementier, Abeo apportera tout son savoir-faire pour cet évènement extraordinaire', affirme la société.