Abeo: léger recul du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'équipementier de sport et de loisirs Abeo affiche un chiffre d'affaires de 56,6 millions d'euros pour son premier trimestre 2024-25, en léger recul de 2,4% (-2,7% en organique), plombée par une chute de 28,2% pour sa division sportainment et escalade.



Sa division sport a cependant réalisé un chiffre d'affaires en progression de 7,1%, portée par la gymnastique et les activités au Bénélux, tandis que celui de sa division vestiaires s'est accru de 1,6%, bénéficiant d'une demande bien orientée en Angleterre et en Allemagne.



Revendiquant des prises de commandes records à 68,6 millions d'euros (+5,3%), Abeo reste confiant dans le maintien de sa dynamique commerciale pour l'exercice 2024-25, qui sera soutenue en termes de visibilité par sa participation aux JO de Paris.





