Abeo : le PDG se renforce au capital

(CercleFinance.com) - Abeo annonce que son PDG Olivier Estèves renforce sa position d'actionnaire de référence, en rachetant via la société Jalénia, 7,19% du capital et 4,35% des droits de vote à Vesta CV, société contrôlée par Jacques Janssen, au prix de 17,84 euros par action. Jacques Janssen, qui était rentré au capital du groupe d'équipements de sport et de loisirs en 2014, a souhaité réduire partiellement sa participation afin de se consacrer à des projets personnels. Néanmoins, il reste administrateur et actionnaire de référence. L'opération porte la participation de Jalénia à 47,87% du capital et 53,65% des droits de vote d'Abeo et celle de Vesta CV à 7,13% du capital et 4,32% des droits de vote, celle du concert restant inchangée (55,01% du capital et 57,98% des droits de vote).

