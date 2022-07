Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abeo: finalise l'acquisition de 70% de BigAirBag information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 18:26









(CercleFinance.com) - ABEO annonce avoir finalisé l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote de la société hollandaise HaTo World B.V. (' BigAirBag '), spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables.



L'accord a été conclu entre ABEO et Huting Company B.V., actionnaire unique de BigAirBag.



L'acquisition est financée sur fonds propres par voie de paiement en numéraire à hauteur de 64% et par paiement en titres ABEO à hauteur de 36%.



Par conséquent, ABEO a procédé le 11 juillet 2022 à une augmentation de capital de 499 980,39 E, prime d'émission incluse, par l'émission de 29 094 actions ordinaires nouvelles de 0,75 E de valeur nominale chacune.



Ces actions ont été intégralement souscrites par Huting Company B.V.



Le prix d'émission des actions nouvelles, prime d'émission incluse, a été fixé à 17,185 E par action faisant ressortir une décote de 8,4% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris des trois dernières séances de bourse.



À l'issue de cette opération, le capital social d'ABEO s'élève à 5 657 478,75 E, divisé en 7 543 305 actions de 0,75 E de valeur nominale.





Valeurs associées ABEO Euronext Paris +0.53%