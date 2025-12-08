 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 107,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abeo, Figeac Aéro, Partouche...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 08/12/2025 à 17:49

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Figeac Aéro

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe de casinos précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Medincell

La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale dévoilera ses résultats du premier semestre.

Défense

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

