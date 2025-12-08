Abeo, Figeac Aéro, Partouche...l'agenda société France du jour

(AOF) - Abeo
Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.
Figeac Aéro
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera ses résultats du premier semestre.
Groupe Partouche
Le groupe de casinos précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale dévoilera ses résultats du premier semestre.
