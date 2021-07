Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abeo : croissance de 26% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Abeo fait part d'un début d'exercice très dynamique avec une croissance soutenue de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2021/22 pour atteindre 44 millions d'euros, en progression de 26,5% (26,6% à taux de change constant). Le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs rappelle que son activité avait été fortement impactée par les restrictions strictes liées à la crise sanitaire de la Covid-19 au premier trimestre 2020/21 ayant affecté l'ensemble de ses activités. Les prises de commandes au 30 juin, en forte progression de 44,1% (+44,4% à taux de change constants) à 53,1 millions d'euros, permettent au groupe 'd'être confiant pour la suite de l'exercice en cours, tout en restant vigilant sur l'évolution de la pandémie'.

Valeurs associées ABEO Euronext Paris +1.27%