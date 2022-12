Abeo confirme ses objectifs

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.

A l'issue du premier semestre 2022/23, Abeo a confirmé son objectif de réaliser un niveau de performance opérationnelle solide dans un contexte de croissance organique attendue à 2 chiffres. L'amélioration significative des free cash-flows sera une priorité du second semestre de l'exercice 2022/23, sous l'effet attendu d'un retour à un niveau plus normatif du besoin en fonds de roulement.

Le groupe affiche des prises de commandes à fin septembre 2022 qui s'élèvent à 113,8 millions d'euros, en augmentation de 9% (+4,3% en croissance organique, +2,7% en croissance externe et +2,1% d'effets de change).

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en forte hausse de 23,2% (+17,6% en organique) à 117,8 millions d'euros, en ligne avec ses attentes. La croissance est portée par l'ensemble des zones géographiques et en particulier en Amérique du Nord où le groupe enregistre des gains de parts de marché.

(AOF) - Au terme du premier semestre 2022/23, clos fin septembre, Abeo a enregistré un bond de 71,1% de son résultat net, part du groupe, à 5,4 millions d’euros. L'Ebitda courant de l’entreprise d'équipements de sport et de loisirs est ressorti à 13,8 millions d’euros, en progression de 8%, soit un taux de marge à 11,7% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,7 point sur un an. Comparé à l'exercice pré-crise 2019/20, le taux de marge d'EBITDA courant du premier semestre est ressorti en amélioration de 2,4 points « grâce aux effets pérennes du plan de performance ».

