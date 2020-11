Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abeo : baisse de 31% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 16/11/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Abeo affiche pour l'ensemble de son premier semestre 2020-21, un chiffre d'affaires en repli de 31,2% à 83,8 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires de 49 millions sur le deuxième trimestre, en recul de 20,8% (-20,1% en organique). Depuis l'été et la levée progressive des mesures de confinement, le groupe a constaté une reprise graduelle de chacune de ses divisions avec une dynamique plus marquée sur la division vestiaires et les activités de gymnastique de la division sport. Les prises de commandes du semestre ont baissé de 34% à 83,1 millions d'euros. 'Dans un contexte encore incertain avec les nouvelles mesures de confinement tant en France qu'en Europe, l'évolution des activités sur les mois à venir reste difficile à estimer', juge Abeo.

Valeurs associées ABEO Euronext Paris +1.90%