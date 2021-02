Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abeo : baisse de 28% du CA à neuf mois Cercle Finance • 08/02/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Abeo affiche, à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2020-21, un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros, en repli de 28,5% (-27,9% à changes constants), dont 46,2 millions sur le seul troisième trimestre, en retrait de 22,8% (-21,8% à changes constants). Les prises de commandes de l'équipementier de sports et de loisirs s'établissent à 126,1 millions, en retrait de 31,2% sur neuf mois, lié au choc pandémique. Au troisième trimestre, celles-ci restent proches de la performance du deuxième (-25%). La résilience de la performance opérationnelle du premier semestre 2020-21 (marge d'EBITDA courant de 9,8%) permet au groupe de rester confiant dans l'atteinte de son objectif d'abaisser significativement le point d'équilibre opérationnel.

Valeurs associées ABEO Euronext Paris +4.23%