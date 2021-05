ABEO : activité toujours pénalisée par les restriction sanitaires

Le groupe Unilever va investir 1 milliard d'euros pour abandonner complètement les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles pour ses produits d'entretien et de nettoyage d'ici à 2030.

Suite aux préoccupations environnementales croissantes des consommateurs, les lessives, produits d'entretien de la maison bio ou verts sont en plein essor. De même que le créneau des produits naturels, comme le bicarbonate de soude, le savon noir ou le vinaigre ménager. Les bonnes performances de petites marques comme YOU, Maison Verte (groupe Swania) ou L'Arbre Vert incitent les géants du secteur à prendre un virage écologique. Swania est le numéro deux des produits d'entretien écologiques derrière L'Arbre Vert.

En guise de perspectives, Abeo a réaffirmé "sa confiance dans sa capacité à profiter pleinement de la reprise attendue sur tous ses marchés avec la réouverture progressive des salles de sport et loisirs dans la plupart des pays où le groupe est implanté".

La division Vestiaires a quant à elle poursuivi son redressement et a renoué avec la croissance, à +0,4%.

Le niveau d'activité de la division Sport est ressort en recul de 9,6%, en forte amélioration par rapport aux -20,2% du troisième trimestre, porté par des ventes au Benelux en croissance sur le 4e trimestre et par une reprise graduelle des activités de gymnastique.

(AOF) - Abeo a réalisé au quatrième trimestre (clos fin mars) de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros, en repli organique de 17,6%. Cela porte le chiffre affaires annuel à 174 millions d'euros, en chute de 25,6% en organique. Durant le trimestre, le maintien de mesures restrictives tant en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France) qu'aux États-Unis a continué d'affecter l'activité de l'équipementier sportif. Néanmoins, la dynamique de rebond s'est poursuivie dans les divisions Sport et Vestiaires.

