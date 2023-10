Abeille Vie (devenu Aviva) sanctionné d'une amende de 3,5 millions d'euros par l'ACPR

Le gendarme des banques et des assurances a annoncé vendredi avoir infligé un blâme et une amende de 3,5 millions d'euros à l'assureur Abeille Vie (devenu Aviva) pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) reproche à la société des "carences significatives" dans son "dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme".

Dans le détail, l'ACPR a noté des lacunes dans la "mise à jour de la connaissance des clients", dans la "détection des personnes politiquement exposées (PPE)", dans la "détection automatisée des opérations atypiques" ou encore concernant le "délai de transmission des déclarations de soupçon".

L'Autorité précise avoir "tenu compte du fait que d'importantes actions de remédiation avaient été engagées depuis 2020 pour un montant total significatif de 14 millions d'euros, tout en relevant qu'elles étaient tardives".

La décision, communiquée à la presse vendredi, date du 12 octobre.

Abeille Vie a été racheté en 2002 par le groupe britannique Aviva.

Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à la stabilité financière.

jvi/mdz/LyS