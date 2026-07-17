ABC, NBC et CNN ne diffuseront pas en direct sur leurs chaînes principales le discours de Trump sur la sécurité électorale

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* ABC, NBC et CNN ne diffuseront pas le discours de Trump sur la sécurité électorale sur leurs chaînes principales

* Trump pourrait également aborder la question de l'Iran, selon la Maison Blanche

* Certains démocrates exhortent les chaînes à ne pas diffuser ce discours

(Ajout d'une déclaration de CNN et de précisions dans les paragraphes 6 et 7) par Helen Coster

Deux des trois principales chaînes de télévision américaines ainsi que CNN ont décidé de ne pas diffuser, jeudi en prime time, le discours prévu du président Donald Trump sur leurs chaînes principales, au risque de s'attirer les foudres d'une administration qui exerce une pression sans précédent sur les médias américains.

Ce discours devrait porter sur la sécurité électorale, à quatre mois des élections de mi-mandat décisives.

Les chaînes disposent de larges droits, garantis par le premier amendement, pour décider de ce qu’elles choisissent de diffuser, ont souligné des experts. Mais historiquement, les diffuseurs ont relayé la plupart de ces discours au motif qu’ils fournissent des informations d’intérêt public.

Jeudi en fin d’après-midi, un porte-parole d’ABC News a déclaré que la chaîne diffuserait le discours de Donald Trump sur sa plateforme de streaming ABC News Live et sur ABC News Radio, mais pas sur sa chaîne de télévision.

NBC News prévoit de diffuser les propos du président sur son service de streaming gratuit, NBC News NOW, mais ne diffusera pas le discours sur sa chaîne principale, selon une source proche du dossier. La chaîne a refusé de commenter.

Dans un communiqué, CNN a indiqué qu’elle suivrait le discours à des fins d’information, avec une retransmission en direct sur son site web et sur CNN All Access, sa chaîne de streaming par abonnement.

Les chaînes de streaming d’ABC et de NBC attirent généralement une fraction des téléspectateurs que touchent leurs signaux de diffusion traditionnels. Le réseau numérique de CNN est un service payant dont l’audience est plus restreinte que celle de sa chaîne câblée habituelle.

La Maison Blanche envisage d’utiliser ce discours pour divulguer des renseignements sensibles visant à déterminer si la Chine avait l’intention ou la capacité d’interférer dans l’élection américaine de 2020, que Trump affirme s’être vu voler, a rapporté Reuters mercredi. Certains responsables de l’administration Trump craignent que ces renseignements, recueillis et analysés au cours de son premier mandat, ne soient trompeurs.

Lors d’un point presse jeudi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré qu’« il est également tout à fait possible » que Donald Trump aborde d’emblée la situation actuelle avec l’Iran et l’économie, et qu’il puisse éventuellement traiter de divers sujets.

Elle a ajouté que c’était « une raison de plus » pour que les chaînes de télévision retransmettent le discours en direct et pour que les Américains le suivent.

PRESSION SUR LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION

Trump passe depuis des années à semer le doute sur les résultats électoraux, affirmant à tort que sa défaite de 2020 face au démocrate Joe Biden était le fruit d’une fraude. Il a également affirmé, sans preuve à l’appui, que le vote par correspondance était entaché de fraudes, que les machines à voter étaient vulnérables à la manipulation et que le vote de non-citoyens était monnaie courante.

Certains démocrates, dont la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, ont exhorté les chaînes à ne pas diffuser ce discours, arguant que Donald Trump risque de réitérer des allégations déjà réfutées.

Un porte-parole de CBS, la troisième grande chaîne américaine, n’a pas répondu aux questions de Reuters visant à savoir si elle prévoyait de retransmettre le discours en direct. Fox News FOXA.O n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Chez CBS, le rachat de Paramount PSKY.O par David Ellison, dont le père milliardaire Larry est un allié de Trump, a semé la zizanie au sein de la rédaction et entraîné le départ de cadres supérieurs du magazine d’actualité "60 Minutes". Certains employés ont dénoncé des ingérences politiques dans les décisions éditoriales, ce que la chaîne a nié.

Ellison attend désormais l’autorisation de la FCC pour l’acquisition par Paramount de Warner Bros. Discovery, ce qui pourrait lui donner le contrôle de CNN, une chaîne que Trump critique depuis longtemps pour ce qu’il qualifie de couverture médiatique partiale. La division concurrence du ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l’opération le mois dernier.

Ce discours intervient à un moment délicat pour les médias américains.

ABC DIS.N , propriété de Walt Disney, fait l’objet de deux enquêtes en cours menées par la Commission fédérale des communications (FCC), dont l’une vise à déterminer si son talk-show diffusé en journée, "The View", a enfreint les règles d’égalité de temps d’antenne en interviewant un candidat démocrate au Sénat au Texas.

La FCC pourrait dès le mois prochain entamer la procédure de retrait des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney.

Trump a attaqué à plusieurs reprises NBC et sa société mère, Comcast CMCSA.O , qu’il a surnommée "Concast". Le mois dernier, il a quitté en trombe un entretien avec la journaliste politique de NBC Kristen Welker après avoir qualifié la chaîne de "chaîne partiale et malhonnête".

Comcast a annoncé le mois dernier son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d’une scission de NBCUniversal et de Sky. Selon les analystes, cette opération pourrait faire de NBCUniversal une cible de rachat attractive.

Le président de la FCC, Brendan Carr, mène également une enquête sur Comcast et sa filiale NBC concernant ses pratiques en matière de diversité, ce qui, selon M. Carr, a motivé la décision d’accélérer l’examen des chaînes ABC appartenant à Disney.

La chaîne d’information câblée Fox News, à tendance conservatrice et détenue par Rupert Murdoch, diffuse généralement tous les discours de Trump, mais pourrait également se montrer réticente à l’égard de celui-ci.

En 2023, la chaîne a dû verser 787 millions de dollars pour régler un procès en diffamation lié à la diffusion d’allégations mensongères concernant l’élection de 2020.

Mercredi, M. Carr a déclaré dans une interview accordée à NewsNation qu’il estimait que les chaînes de télévision hertziennes devraient diffuser les propos de Trump.

"C’est quelque chose que le peuple américain a tout à fait le droit de pouvoir entendre à la télévision", a déclaré M. Carr.

M. Carr n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.