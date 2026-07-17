ABC, NBC et CNN ne diffusent pas en direct le discours de Trump sur la sécurité électorale sur leurs chaînes principales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump affirme que les chaînes qui n'ont pas diffusé son discours font partie d'un “complot”

* Certains démocrates ont exhorté les chaînes à ne pas diffuser le discours

* L'administration Trump a exercé une forte pression sur les chaînes

(Ajout d'une citation de Trump au paragraphe 4, de détails sur NBC News au paragraphe 7, et sur CBS et Fox News aux paragraphes 16 à 18) par Helen Coster

Deux des trois grandes chaînes de télévision américaines ainsi que CNN n’ont pas diffusé jeudi, en prime time, le discours du président Donald Trump sur leurs principales plateformes, ce qui leur a valu les reproches d’un président qui exerce une pression sans précédent sur les médias américains.

Ce discours portait sur la sécurité électorale, à quatre mois des élections de mi-mandat décisives.

Au cours de son discours, Donald Trump a déclaré que les chaînes qui n’avaient pas diffusé son allocution se livraient à un “complot” et devraient se voir retirer leurs licences.

“Fait rare, les chaînes NBC et ABC, qui diffusent des "fake news", ont toutes deux déclaré qu’elles ne couvriraient pas ce discours,” a-t-il déclaré, ajoutant: “Une fraude comme celle-ci devrait entraîner le retrait de leurs licences.”

Selon les experts, les chaînes disposent, en vertu du premier amendement, d’une grande liberté pour décider de ce qu’elles choisissent de diffuser. Mais historiquement, les chaînes ont toujours diffusé la plupart de ces discours au motif qu’ils fournissent des informations d’intérêt public.

Jeudi en fin d’après-midi, un porte-parole d’ABC News a indiqué que la chaîne diffuserait le discours de Trump sur sa plateforme de streaming ABC News Live et sur ABC News Radio, mais pas sur sa chaîne de télévision.

NBC News a diffusé les propos du président sur son service de streaming gratuit, NBC News NOW, mais pas sur sa chaîne de télévision principale, selon une source proche du dossier. La chaîne n’a pas souhaité faire de commentaire.

Dans un communiqué, CNN a indiqué qu’elle suivrait le discours à des fins d’information, avec une retransmission en direct sur son site web et sur CNN All Access, sa chaîne de streaming par abonnement.

Les chaînes de streaming d’ABC et de NBC n’attirent généralement qu’une fraction des téléspectateurs que touchent leurs signaux de diffusion traditionnels. Le réseau numérique de CNN est un service payant dont l’audience est plus restreinte que celle de sa chaîne câblée habituelle.

Au cours de ce discours, Donald Trump a rendu publiques des informations classifiées qui, selon lui, démontraient l’ingérence chinoise dans les élections américaines, relançant ainsi ses attaques de longue date contre la sécurité électorale, malgré une évaluation des services de renseignement américains qui n’avait trouvé aucune preuve que Pékin ait altéré le scrutin de 2020, qu’il avait perdu.

Avant le discours, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lors d’un point presse qu’il était “tout à fait possible” que Donald Trump aborde également la situation avec l’Iran et l’économie au début de son discours, et qu’il puisse éventuellement traiter de divers sujets.

Elle a ajouté que c’était “une raison de plus” pour que les chaînes de télévision retransmettent le discours en direct et que les Américains le suivent.

Trump a brièvement évoqué la guerre américano-israélienne contre l’Iran, qu’il a dite gagnée par les États-Unis, et a déclaré que l’économie américaine n’avait jamais été aussi florissante, mais il s’est principalement concentré sur ses allégations concernant la sécurité électorale.

PRESSION SUR LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION

Trump a passé des années à semer le doute sur les résultats électoraux, affirmant à tort que sa défaite de 2020 face au démocrate Joe Biden était le fruit d’une fraude. Il a également affirmé, sans preuve à l’appui, que le vote par correspondance était entaché de fraudes, que les machines à voter étaient vulnérables à la manipulation et que le vote de non-citoyens était généralisé.

Certains démocrates, dont la députée Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York, ont exhorté les chaînes de télévision à ne pas diffuser ce discours, arguant que Trump risquait de réitérer des allégations déjà réfutées.

CBS a interrompu sa programmation habituelle pour diffuser le discours du président, mais avant la diffusion, le présentateur Tony Dokoupil a proposé une réfutation préalable de ce à quoi il fallait s’attendre. “Honnêtement, une grande partie de ce que le président a dit sur ce sujet est faux,” a-t-il déclaré, avant d’ajouter que la raison pour laquelle la chaîne couvrait le discours en direct était que “ce sera un fait d’actualité, et c’est notre travail de couvrir l’actualité.”

La chaîne a interrompu sa diffusion au bout d’environ 15 minutes pour démystifier les allégations de fraude électorale de Trump.

Fox News a retransmis le discours de Trump en direct, certaines chaînes locales affiliées à Fox reprenant la programmation de la chaîne câblée, notamment à New York.

Chez CBS, le rachat de Paramount PSKY.O par David Ellison, dont le père milliardaire Larry Ellison est un allié de Trump, a semé le trouble au sein de la rédaction et entraîné le départ de cadres supérieurs du magazine d’actualité “60 Minutes”. Certains employés ont dénoncé des ingérences politiques dans les décisions éditoriales, ce que la chaîne a nié. Ellison attend désormais l’autorisation de la FCC pour l’acquisition par Paramount de Warner Bros. Discovery, ce qui pourrait lui donner le contrôle de CNN, une chaîne que Trump critique depuis longtemps pour ce qu’il qualifie de couverture médiatique partiale. La division concurrence du ministère américain de la Justice a approuvé l’opération le mois dernier.

Ce discours intervient à un moment délicat pour les médias américains. La chaîne ABC DIS.N , détenue par Walt Disney, fait l’objet de deux enquêtes en cours menées par la Commission fédérale des communications (FCC), dont l’une vise à déterminer si son talk-show diffusé en journée, “The View”, a enfreint les règles d’égalité de temps d’antenne en interviewant un candidat démocrate au Sénat au Texas.

La FCC pourrait dès le mois prochain entamer la procédure de retrait des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney.

Trump a attaqué à plusieurs reprises NBC et sa société mère, Comcast CMCSA.O , qu’il a surnommée “Concast”. Le mois dernier, il a quitté en trombe un entretien avec la journaliste politique de NBC Kristen Welker après avoir qualifié la chaîne de “chaîne partiale et malhonnête”. Comcast a annoncé le mois dernier son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d’une scission de NBCUniversal et de Sky. Selon les analystes, cette opération pourrait faire de NBCUniversal une cible de rachat attractive.

Le président de la FCC, Brendan Carr, mène également une enquête sur Comcast et sa filiale NBC concernant ses pratiques en matière de diversité, qui, selon lui, ont motivé la décision d’accélérer l’examen des chaînes ABC appartenant à Disney.

La chaîne d’information câblée Fox News, à tendance conservatrice et contrôlée par la famille de Rupert Murdoch, diffuse généralement tous les discours de Donald Trump, mais pourrait également se montrer réticente à l’égard de celui-ci. En 2023, la chaîne a dû verser 787,5 millions de dollars pour régler un procès en diffamation lié à la diffusion d’allégations mensongères concernant l’élection de 2020.

Mercredi, M. Carr a déclaré dans une interview accordée à NewsNation qu’il estimait que les chaînes de télévision hertziennes devraient diffuser les propos de Trump.

“C’est quelque chose que le peuple américain a tout à fait le droit de pouvoir obtenir par les ondes,” a déclaré M. Carr.

M. Carr n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.