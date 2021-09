ABC Arbitrages voit ses bénéfices reculer

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Suite à un exercice 2020 impacté par la pandémie COVID19, le premier semestre 2021 est progressivement revenu au paradigme des banques centrales avec des injections significatives de liquidités ayant pour conséquences une baisse sensible de la volatilité et des volumes tout au long du semestre", explique le groupe dans son communiqué.

(AOF) - ABC Arbitrage a vu son résultat net part du groupe tomber à 16,8 millions d'euros au premier semestre 2021, avoir atteint 25,7 millions un an plus tôt. Le produit de l'activité courante consolidé au 30 juin 2021 s'élève quant à lui à 35,1 millions d'euros. Un produit d'activité qualifié de "cohérent avec les marchés rencontrés" par la société d'investissement.

