ABC arbitrage : une administratrice indépendante au conseil

(CercleFinance.com) - ABC arbitrage a annoncé mercredi que son assemblée générale avait validé la nomination de Sophie Guieysse en tant qu'administratrice indépendante pour une durée de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale de 2025.

Diplômée de Polytechnique et de Ponts et Chaussées, cette cadre dirigeante a effectué la première partie de sa carrière dédiée au sein du Ministère de l'Equipement et de cabinets ministériels.

Elle a ensuite exercé les fonctions de directrice des ressources humaines dans plusieurs grands groupes, dont LVMH, Canal+ et Richemont.

Sophie Guieysse, qui a notamment été membre des conseils d'administration de GO Sport, Rallye, Maisons du Monde et Richemont, est également membre des comités de rémunération des comités d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et de la Coupe du Monde de Rugby 2023.