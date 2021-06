Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABC Arbitrage : proposition de dividende en action Cercle Finance • 18/06/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - ABC Arbitrage, spécialiste des stratégies d'arbitrage sur les marchés financiers, annonce que son conseil d'administration, réuni postérieurement à son assemblée générale, a décidé de proposer le paiement d'une partie du solde de dividende de 0,18 euro en action. Pour 0,08 euro par action de ce solde de dividende, les actionnaires pourront ainsi choisir de recevoir tout ou partie en actions ABC arbitrage. Le prix de réinvestissement a été fixé à 6,35 euros par action. L'autre partie du solde se fera obligatoirement en numéraire. La période d'options titre (pour la partie du solde de dividende en action) se déroulera du jeudi 15 juillet au mercredi 28 juillet. Le paiement pour la partie en numéraire et/ou l'inscription en compte des actions en cas de réinvestissement est prévu le mardi 3 août.

