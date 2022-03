ABC arbitrage : profits en berne en 2021

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans une année 2022 qui s'annonce d'une géopolitique complexe, ABC arbitrage poursuit donc ses objectifs de recrutements et d'investissements pour réaliser les ambitions de son plan stratégique ABC 2022.

La situation actuelle signifie aussi un retour à une période de volatilité soutenue malgré la présence des politiques monétaires accommodantes, et ce, probablement pour plusieurs mois. Cela devrait favoriser une grande partie des activités du groupe.

Dans ses perspectives 2022, ABC arbitrage fait état d'un début de fuite des capitaux hors de l'Europe vers des zones en apparence plus sécurisées qui pourrait rendre plus difficile l'atteinte des objectifs du groupe sur le développement de ses actifs sous gestion en 2022.

Les montants non distribués seront investis dans le développement de nouveaux produits avec des perspectives de rentabilité significative. Les modalités et calendrier de ce solde de dividende seront présentés ultérieurement.

Si l'assemblée vote ce solde de dividende, le total de distribution au titre de l'exercice 2021 sera alors de 0,40 euro par action soit un taux de distribution de plus de 80%.

Le groupe financier a rappelé sa politique de distribution trimestrielle de 0,10 euro par action, en place depuis plus de deux ans. Il propose à l'assemblée générale du 10 juin 2022 le versement d'un solde de dividendes de 0,10 euro par action.

(AOF) - ABC Arbitrage a enregistré en 2021 un résultat net part du groupe de 28 millions d’euros contre 35,1 millions d’euros en 2020. Le produit de l’activité courante a suivi la même tendance, tombant à 64,1 millions d’euros contre 68,8 millions d’euros un an auparavant. Le groupe financier a augmenté ses encours clients de 144 millions d'euros (+39%) pour atteindre 512 millions d'euros au 31 décembre 2021.

