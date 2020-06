ABC ARBITRAGE fait le point sur son activité à fin mai

(AOF) - ABCE Arbitrage a indiqué qu'à fin mai, le rythme d'activité des cinq premiers mois 2020 est proche de l'intégralité de l'activité de l'exercice 2015. Ce rythme d'activité s'est à nouveau montré fortement corrélé à la volatilité et aux volumes traités sur les marchés. Dans l'exercice de son métier historique, le groupe ABC arbitrage a fourni sur 2020 près de 400 milliards d'euros de liquidités aux marchés, soit deux fois le niveau de 2019 sur ces mêmes mois.

ABC arbitrage a ainsi participé activement à offrir des solutions pour répondre aux besoins des investisseurs et des émetteurs présents sur les marchés cotés pendant cette période complexe.

Dans un souci de transparence pendant cette crise sanitaire et conformément aux demandes de l'AMF d'accentuer la communication et la visibilité pour les actionnaires des groupes cotés, ABC arbitrage souhaite de manière exceptionnelle aller plus loin dans l'affichage de certaines comparaisons.

Si les mois de juin à décembre 2020 devaient présenter le même rythme d'activité que ces mêmes mois de 2019 alors le groupe ABC arbitrage afficherait un rythme d'activité proche de celui de 2011. Par ailleurs, en comparaison des charges de 2019, les estimations internes sont une hausse du poste "autres charges" de l'ordre de 10% et jusqu'à un doublement du poste "Charges de personnel", en particulier sur les charges liées aux bonus de performance. Pour ce dernier poste, le montant exact dépendra bien sûr des performances réalisées sur la totalité de l'exercice 2020 mais aussi de l'atteinte des objectifs qualitatifs propre à chacun des collaborateurs du groupe.

L'indice VIX, qui illustre la volatilité à venir, reste quant à lui sur des niveaux sensiblement au-dessus de sa moyenne historique illustrant les incertitudes des investisseurs pour les mois à venir. Face à l'ampleur de la crise sanitaire encore mondialement présente, ABC arbitrage maintient son choix de prudence dans l'exercice de ses métiers avec toujours pour objectifs de fournir des rentabilités significatives et une protection du capital pour ses actionnaires et ses clients.

