ABC arbitrage: cession d'actions par Aubepar Industries

(CercleFinance.com) - ABC arbitrage indique avoir été informé par Aubepar Industries de la signature d'un mandat de cession indépendant, cession après laquelle, toutes choses égales par ailleurs, Aubepar Industries détiendra 14,1% du capital d'ABC arbitrage.



Le mandat, mis en place en date du 22 décembre, a pour objet la cession de 105.418 titres ABC arbitrage dans le carnet d'ordres central du marché et/ou par de blocs d'actions en dehors du carnet d'ordres central du marché.



La société financière précise que cette quantité correspond à 1,2% de la détention actuelle d'Aubepar Industries et à moins de 0,2% du capital d'ABC arbitrage. Un prix minimum de 7,15 euros a été fixé pour cette opération.





