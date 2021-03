ABC ARBITRAGE bond des profits en 2020 grâce à la forte volatilité

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ses perspectives, le spécialiste des stratégies d'arbitrage systématiques souligne que le plan stratégique ABC 2022, lancé début 2020, n'a pas changé. Il affiche pour objectifs d'accentuer ses investissements R&D, de développer ses capacités de gestion et de construire de nouvelles stratégies capables de mieux performer sur des scénarios de basse volatilité durable.

Pour rappel, il y a deux ans, une politique de distribution trimestrielle a été mise en place. A ce titre, deux acomptes de 0,10 euro par action ont été versés en octobre et en décembre 2020.

