ABC arbitrage affiche un rendement net supérieur à 20% au premier semestre

"Au 1er septembre 2022, le rythme d'activité mensuel moyen est ainsi comparable à celui de l'exercice 2021, et ce, malgré les interdictions de travailler sur les valeurs russes et la baisse globale des activités sur M&A", a indiqué le groupe financier.

Sur proposition du conseil d'administration, et conformément à sa politique de distribution trimestrielle, ABC arbitrage va procéder à deux acomptes sur dividendes d'un montant de 0,10 euro par action chacun. Le détachement du premier acompte est prévu le mardi 11 octobre 2022 pour une mise en paiement le 13 octobre 2022. Le détachement du second acompte est prévu le mardi 6 décembre 2022 pour une mise en paiement le 8 décembre 2022.

(AOF) - Au premier semestre, ABC arbitrage a enregistré un repli de son bénéfice net part du groupe de 3,6% à 16,2 millions d’euros, faisant ressortir un rendement net (ROE) annualisé de 20,2% contre 21,7% sur la même période, un an auparavant. Les revenus ont baissé de 10% à 31,5 millions d’euros.

