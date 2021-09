AbbVie : vers un accord de 1,8 milliard de dollars avec Regenxbio

(AOF) - AbbVie a annoncé qu'un accord de près de deux milliards de dollars pour développer et commercialiser la thérapie génique expérimentale de Regenxbio Inc pourrait être conclu. Cette thérapie est actuellement testée comme traitement pour plusieurs maladies oculaires. AbbVie effectuerait un paiement initial de 370 millions de dollars, ainsi que des paiements d'étape supplémentaires potentiels d'une valeur maximale de 1,4 milliard de dollars. L'accord devrait être conclu d'ici la fin de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.