AbbVie revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, les médicaments immunologiques continuant de stimuler la croissance

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AbbVie ABBV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé vendredi les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre, les ventes en plein essor de ses nouveaux médicaments en immunologie ayant compensé le recul d’Humira, son ancien traitement phare.

La division d’immunologie d’AbbVie, emmenée par Skyrizi et Rinvoq, joue un rôle déterminant pour permettre au laboratoire de combler le vide laissé par son ancien médicament phare, Humira, après que ce traitement contre l’arthrite a perdu son exclusivité de brevet aux États-Unis en 2023.

Skyrizi, indiqué pour le traitement des affections cutanées et gastro-intestinales, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,78 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 22,7 % par rapport à l’année précédente et dépassant les estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 5,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le Rinvoq, utilisé pour traiter toute une série d’affections inflammatoires des articulations, de la peau et du système gastro-intestinal, a généré un chiffre d’affaires de 2,71 milliards de dollars, en hausse de près de 24 % par rapport à l’année précédente.

AbbVie mise sur les acquisitions pour prolonger sa trajectoire de croissance au-delà de l’Humira et contribuer à compenser les futures expirations de brevets.

Son acquisition d’Apogee Therapeutics en juin, pour un montant de 10,9 milliards de dollars , ajoute des traitements expérimentaux contre l’eczéma et l’asthme au portefeuille de produits à long terme d’AbbVie, même si cette opération devrait peser sur les bénéfices jusqu’en 2027 avant de contribuer aux résultats en 2032.

Le portefeuille d’AbbVie dans le domaine des neurosciences a également contribué à ces résultats supérieurs aux prévisions, avec un chiffre d’affaires en hausse de 19 % à 3,39 milliards de dollars, grâce notamment au Botox Therapeutic et à l’antipsychotique Vraylar.

Le laboratoire pharmaceutique table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 13,95 et 13,99 dollars par action, contre une prévision antérieure de 13,76 à 13,96 dollars. Ces prévisions incluent une charge de 69 cents liée aux activités de R&D en cours issues de l’acquisition et aux dépenses liées aux étapes clés comptabilisées depuis le début de l’année jusqu’au troisième trimestre.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 17,40 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 17,31 milliards de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 3,82 dollars par action au cours du trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 3,75 dollars.

L'action AbbVie a progressé d'environ 27 % depuis le début de l'année et a clôturé jeudi à un niveau record de 290,79 dollars.