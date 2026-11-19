AbbVie renforce son offensive dans le domaine des médicaments anticancéreux bispécifiques grâce à un accord pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars conclu avec la société allemande Disco

AbbVie ABBV.N a accepté de verser jusqu’à 2,54 milliards de dollars pour développer des traitements contre le cancer en collaboration avec Disco Pharmaceuticals, a annoncé jeudi cette société de biotechnologie privée basée en Allemagne, marquant ainsi une première avancée du laboratoire pharmaceutique dans le domaine des thérapies bispécifiques de nouvelle génération.

Les anticorps bispécifiques, une classe de médicaments anticancéreux qui se lient à deux cibles à la fois, suscitent un intérêt croissant de la part des grands laboratoires pharmaceutiques, notamment Bristol Myers Squibb BMY.N , Pfizer PFE.N et Merck MRK.N .

En janvier, AbbVie a versé à RemeGen 650 millions de dollars d’acompte pour acquérir les droits hors de Chine sur un médicament bispécifique ciblant les tumeurs solides.

Disco recevra 40 millions de dollars d’acompte et jusqu’à 2,5 milliards de dollars de paiements d’étapes dans le cadre de cet accord visant à développer des traitements bispécifiques dits « AND-gated » pour les tumeurs solides . L’entreprise aura également droit à des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales.

Cette approche est conçue pour ne reconnaître les cellules cancéreuses que lorsque deux protéines cibles sont présentes simultanément, ce qui pourrait réduire les dommages causés aux tissus sains .

Mark Manfredi, directeur général de Disco, a déclaré que sa société serait chargée de la recherche et de la découverte. AbbVie disposera du droit d’obtenir une licence EXCLUSIF sur certains programmes sélectionnés en vue de leur développement ultérieur.

«(AbbVie) apporte une mine d’informations et une grande expérience en biologie des cibles; nous allons donc tirer des enseignements de leur expertise et collaborer avec eux pour déterminer comment sélectionner ces cibles », a déclaré M. Manfredi.

L’accord en est à un stade très précoce. Disco n’a pas précisé combien de programmes pourraient être concernés ni quand ceux-ci pourraient entrer en phase de développement clinique, et l’option de licence d’AbbVie ne s’appliquera qu’une fois que Disco aura mené à bien les recherches spécifiées.

Disco développe des traitements à déclenchement AND pour le cancer du poumon à petites cellules et le cancer colorectal, et M. Manfredi a indiqué que la société sélectionnerait un candidat au développement au cours du second semestre de l’année prochaine.

Parmi les autres accords récents portant sur des anticorps bispécifiques , on peut citer le partenariat d’une valeur maximale de 11,1 milliards de dollars conclu par Bristol Myers Squibb avec BioNTech 22UAy.DE , l’accord de plusieurs milliards de dollars 4502.T conclu par Takeda avec la société chinoise Innovent 1801.HK , ainsi que l’acquisition UCB.BR de Candid Therapeutics par UCB pour un montant de 2,2 milliards de dollars.