AbbVie : relèvement des objectifs et du dividende

(CercleFinance.com) - AbbVie annonce relever ses prévisions de BPA ajusté pour 2021 à entre 12,63 et 12,67 dollars, contre une fourchette cible qui allait précédemment de 12,52 à 12,62 dollars, à l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre. Pour cette période, le groupe de santé a réalisé un BPA ajusté de 3,33 dollars, en hausse de 17,7%, pour des revenus de 14,34 milliards de dollars, en augmentation de 11,2% (dont +10,8% de croissance opérationnelle). Par ailleurs, son conseil d'administration a décidé une augmentation du dividende trimestriel, d'environ 8,5% à 1,41 dollar par action à compter du dividende payable le 15 février 2022 aux actionnaires qui seront inscrits en date du 14 janvier 2022.

Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE +3.58%