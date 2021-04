Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie : relèvement d'objectifs de BPA annuel Cercle Finance • 30/04/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, AbbVie annonce relever légèrement sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2021, à entre 12,37 et 12,57 dollars contre 12,32 à 12,52 dollars précédemment. Au titre des trois premiers mois de 2021, le groupe de santé dévoile un BPA ajusté de 2,95 dollars, dépassant ainsi le consensus, pour des revenus en croissance de 51% à 13 milliards de dollars, dont une hausse de 5,2% sur une base opérationnelle comparable. 'Nous devrions obtenir des approbations commerciales potentielles pour plus d'une douzaine de nouveaux produits ou indications au cours des deux prochaines années, y compris cinq approbations prévues en 2021', estime son PDG Richard Gonzalez.

Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE 0.00%