ABBVIE obtient le feu vert américain au rachat d'ALLERGAN

(AOF) - Près d'un an après son annonce, les autorités américaines du commerce ont donné leur feu vert au rachat d'Allergan, le fabricant du Botox, par AbbVie. Ce dernier avait mis sur la table environ 63 milliards de dollars. Le rachat d'Allergan permet au géant américain de donner un coup de lifting à son portefeuille de produits avec des traitements prometteurs dans la dermatologie et l'ophtalmologie. De plus, il s'offre le leader incontesté de l'esthétique médicale avec le célèbre Botox.