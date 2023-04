Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie: objectifs de BPA abaissés à cause d'une charge information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - AbbVie a fait part mercredi soir d'une charge pour dépenses d'étapes et d'IPR&D (recherche & développement en cours) acquis de 150 millions de dollars avant impôt, représentant un impact négatif de huit cents sur son BPA ajusté.



Du fait de cette nouvelle charge, le laboratoire pharmaceutique a abaissé mécaniquement ses fourchettes-cibles de BPA ajusté à entre 2,31 et 2,41 dollars pour le premier trimestre 2023 et à entre 10,62 et 11,02 dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours.





Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE +0.63%